радиус двух шаров равны 8 и 15. найдите радиус шара,площадь которого равна сумме площадей их поверхностей.
Алгебра
радиус двух шаров равны 8 и 15. найдите радиус шара,площадь которого равна сумме площадей их поверхностей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если взять шар с радиусом корень(8^2 + 15^2), то его площадь поверхности как раз и будет равна сумме площадей поверхности двух шаров с радиусами 8 и 15. В самом деле, площадь пропорциональна радиусу в квадрате, откуда это и следует:) R = 17;
Гость:
вычисли площадь поверхности обоих шаров S1=256п s2=900п s3=s1+s2=1156П r3= корень квадратный из (1156п/4п)=17
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