радиус двух шаров равны 8 и 15. найдите радиус шара,площадь которого равна сумме площадей их поверхностей.

Гость: Гость:

если взять шар с радиусом корень(8^2 + 15^2), то его площадь поверхности как раз и будет равна сумме площадей поверхности двух шаров с радиусами 8 и 15. В самом деле, площадь пропорциональна радиусу в квадрате, откуда это и следует:) R = 17;