глаголы с переносным смыслом
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глаголы с переносным смыслом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
кусается обдирает ловит
Гость:
кусается,обдирает,ловит
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