квадратную площадку со стороной 80 м засыпали песком.Сколько тележек нужно привезти ,если на каждые 100м кв.идет по 25 таких тележек?

Математика

квадратную площадку со стороной 80 м засыпали песком.Сколько тележек нужно привезти ,если на каждые 100м кв.идет по 25 таких тележек?

Автор: Гость