квадратную площадку со стороной 80 м засыпали песком.Сколько тележек нужно привезти ,если на каждые 100м кв.идет по 25 таких тележек?
Математика
квадратную площадку со стороной 80 м засыпали песком.Сколько тележек нужно привезти ,если на каждые 100м кв.идет по 25 таких тележек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80*80=6400 6400/100=64 64*25=1600
Гость:
80*80=6400 кв.м---------площадь площадки 64000:100*25=1600 тележек---------- нужно привезти.
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