Утром в киоске продали 37 газет.а вечером на х газет больше.Запиши выражением сколько газет продали вечером
Математика
Утром в киоске продали 37 газет.а вечером на х газет больше.Запиши выражением сколько газет продали вечером
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
37+х газет было продано вечером
Гость:
Утром - 37 г. Вечером - ? г., на х г. >, чем утром Решение: 37+х (г.) - продали в киоске вечером.
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