чертёж треугольный клумбы сделан в масштабе 1:100 длина каждой ее стороны на плане равна 4 см чему равна длина каждой стороны клумбы в действительности?
Математика
чертёж треугольный клумбы сделан в масштабе 1:100 длина каждой ее стороны на плане равна 4 см чему равна длина каждой стороны клумбы в действительности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*100=400СМ или 4 М - длинна каждой стороны клумбы Ответ : 400 см длинна каждой стороны клумбы. .....................
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