чертёж треугольный клумбы сделан в масштабе 1:100 длина каждой ее стороны на плане равна 4 см чему равна длина каждой стороны клумбы в действительности?

Математика

чертёж треугольный клумбы сделан в масштабе 1:100 длина каждой ее стороны на плане равна 4 см чему равна длина каждой стороны клумбы в действительности?

Автор: Гость