На рыцарском турнире присутствовало 2268 зрителей.Знать составляла 5/18 от всего числа зрителей.Остальные зрители-зажиточно купечество и богатые ремесленники,поровну от каждого сословия.Сколько богатых ремесленников присутствов...
Математика
На рыцарском турнире присутствовало 2268 зрителей.Знать составляла 5/18 от всего числа зрителей.Остальные зрители-зажиточно купечество и богатые ремесленники,поровну от каждого сословия.Сколько богатых ремесленников присутствовало на турнире
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2268*5/18=630 2268-630=1638 1638/2=819
Гость:
2268:18*5=630 (человек)- составляла знать 2268-630=1638 (человек)-купечество и богатые ремесленники вместе 1638:2=819 (человек)-богатых ремесленников Ответ:819 богатых ремесленников присутствовало на турнире.
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