На рыцарском турнире присутствовало 2268 зрителей.Знать составляла 5/18 от всего числа зрителей.Остальные зрители-зажиточно купечество и богатые ремесленники,поровну от каждого сословия.Сколько богатых ремесленников присутствов...

Математика

На рыцарском турнире присутствовало 2268 зрителей.Знать составляла 5/18 от всего числа зрителей.Остальные зрители-зажиточно купечество и богатые ремесленники,поровну от каждого сословия.Сколько богатых ремесленников присутствовало на турнире

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