во сколько раз масса 80л морской воды больше массы 1л керосина.если 1л воды=1кг250г,а 1л керосина=800г

Математика

во сколько раз масса 80л морской воды больше массы 1л керосина.если 1л воды=1кг250г,а 1л керосина=800г

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