во сколько раз масса 80л морской воды больше массы 1л керосина.если 1л воды=1кг250г,а 1л керосина=800г
Математика
во сколько раз масса 80л морской воды больше массы 1л керосина.если 1л воды=1кг250г,а 1л керосина=800г
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(80*1,25)/(1*0,8)=125 раз
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