Ребята помогите пожалуйстаа !! Радиус окружности равен 10 см, а расстояние от одного конца диаметра до точки окружности - 16 см. Найдите расстояние от другого конца диаметра до этой точки.

Геометрия
Ребята помогите пожалуйстаа !! Радиус окружности равен 10 см, а расстояние от одного конца диаметра до точки окружности - 16 см. Найдите расстояние от другого конца диаметра до этой точки.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это есть такая теорема Пифагора. :) Точка на окружности - вершина прямоугольного (ясно, почему?) треугольника, диаметр и хорды, соединяющие точку с концами диаметра  - стороны. Диаметр 20, одна из сторон 16, значит третья 12 (12^2 = 20^2 - 16^2) 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
во сколько раз масса 80л морской воды больше массы 1л керосина.если 1л воды=1кг250г,а 1л керосина=800г
Ответить
Химия
3       Превращение, которое невозможно осуществить в одну стадию: А. К20 —> КОН                        В. Си--> CuS04. Б. Na--------- > NаОН.     ...
Ответить
Русский язык
глаголы с переносным смыслом
Ответить
Математика
квадратную площадку со стороной 80 м засыпали песком.Сколько тележек нужно привезти ,если на каждые 100м кв.идет по 25 таких тележек?
Ответить
Математика
чертёж треугольный клумбы сделан в масштабе 1:100 длина каждой ее стороны на плане равна 4 см чему равна длина каждой стороны клумбы в действительн...
Ответить