Ребята помогите пожалуйстаа !! Радиус окружности равен 10 см, а расстояние от одного конца диаметра до точки окружности - 16 см. Найдите расстояние от другого конца диаметра до этой точки.
Геометрия
Ребята помогите пожалуйстаа !! Радиус окружности равен 10 см, а расстояние от одного конца диаметра до точки окружности - 16 см. Найдите расстояние от другого конца диаметра до этой точки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это есть такая теорема Пифагора. :) Точка на окружности - вершина прямоугольного (ясно, почему?) треугольника, диаметр и хорды, соединяющие точку с концами диаметра - стороны. Диаметр 20, одна из сторон 16, значит третья 12 (12^2 = 20^2 - 16^2)
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