составь 4-5 предложений о реке или озёра

1) У подножья горы протекала река. 2) Мы увидели чистую речку. 3) Озеро Байкал-самое глубокое в мире. 4) На даче мы купались в озере.

Гость: Гость:

1.В нашем городе протекает река Проня. 2.Вода в ней очень холодная,потому,что вода туда поступает из родников. 3.Зимой она полностью покрывается льдом. 4.Летом её пргревает солнышко и в некоторыхз местах,вода бывает тёплая.