Напишите, что общего и что особенного в том, как получают информацию о пожаре животные и люди.
История
Напишите, что общего и что особенного в том, как получают информацию о пожаре животные и люди.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у животных очень сильно развита интуиция. Кто первый при Землятрясении волнуется и старается предупредить хозяев. Кошки и собаки. А не люди. Люди ничего не чувствуют и не ощущают. А люди только когда затрясется Земля или запахнет дымом.
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