Напишите, что общего и что особенного в том, как получают информацию о пожаре животные и люди.

Гость: Гость:

у животных очень сильно развита интуиция. Кто первый при Землятрясении волнуется и старается предупредить хозяев. Кошки и собаки. А не люди. Люди ничего не чувствуют и не ощущают. А люди только когда затрясется Земля или запахнет дымом.