Найдите длину окружности,описанной около прямоугольного треугольника с гипотенузой С..
Геометрия
Найдите длину окружности,описанной около прямоугольного треугольника с гипотенузой С..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пи умножить на С... тут и добавить нечего, гипотенуза - это диаметр .... всегда...
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