Взаимодействие сульфата бария с хлоридом кальция
Химия
Взаимодействие сульфата бария с хлоридом кальция
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реакции не будет. Растворимость сульфата бария (ПР = 1,1*10^(-10)), что намного ниже растворимости сульфата кальция (ПР = 2,5*10^(-5)). Это значит, что ионы бария связывают сульфат-ионы гораздо сильнее.
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