Взаимодействие сульфата бария с хлоридом кальция

Гость: Гость:

Реакции не будет. Растворимость сульфата бария (ПР = 1,1*10^(-10)), что намного ниже растворимости сульфата кальция (ПР = 2,5*10^(-5)). Это значит, что ионы бария связывают сульфат-ионы гораздо сильнее.