придумай и запиши слова со слогами ТА-

Русский язык
придумай и запиши слова со слогами ТА-
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
тайм этаж таз тако тара тамара британия танк  
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