Перед ремонтом зоопарка животных вывезли в специальных автофургонах.Было сделано 150 рейсов. Каждым рейсом отправлялось одно и то же количество животных.После ремонта зоопарка сделали 170 таких же рейсов и привезли на 800 живот...
Математика
Перед ремонтом зоопарка животных вывезли в специальных автофургонах.Было сделано 150 рейсов. Каждым рейсом отправлялось одно и то же количество животных.После ремонта зоопарка сделали 170 таких же рейсов и привезли на 800 животных больше,чем до ремонта.Сколько животных прибыло в зоопарк после ремонта?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)170-150=на 20 рейсов больше-после ремонта. 2)800:20=40животных-за один рейс. 3)150*40=6000животных-перед ремонтом. 4)170*40=6800животных-после ремонта.
Гость:
1)170-150=20(автофургонов) на столько автофургонов было больше 2)800:20=40(ж) было в 1 фургоне 3) 170*40= 6800(ж)было перевезено после ремонта
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