Перед ремонтом зоопарка животных вывезли в специальных автофургонах.Было сделано 150 рейсов. Каждым рейсом отправлялось одно и то же количество животных.После ремонта зоопарка сделали 170 таких же рейсов и привезли на 800 живот...

Математика

Перед ремонтом зоопарка животных вывезли в специальных автофургонах.Было сделано 150 рейсов. Каждым рейсом отправлялось одно и то же количество животных.После ремонта зоопарка сделали 170 таких же рейсов и привезли на 800 животных больше,чем до ремонта.Сколько животных прибыло в зоопарк после ремонта?

Автор: Гость