1) Найди сторону такого квадрата, у которого периметр и площадь выражаются одним и тем же числом единиц. 2) найди длину ребра куба, площадь поверхности и объем которого выражаются одним и тем же числом единиц.

Математика

1) Найди сторону такого квадрата, у которого периметр и площадь выражаются одним и тем же числом единиц. 2) найди длину ребра куба, площадь поверхности и объем которого выражаются одним и тем же числом единиц.

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