1) Найди сторону такого квадрата, у которого периметр и площадь выражаются одним и тем же числом единиц. 2) найди длину ребра куба, площадь поверхности и объем которого выражаются одним и тем же числом единиц.
Математика
1) Найди сторону такого квадрата, у которого периметр и площадь выражаются одним и тем же числом единиц. 2) найди длину ребра куба, площадь поверхности и объем которого выражаются одним и тем же числом единиц.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Составляем уравнение: n^2 = 4n n (n - 4) = 0 n = 0 или n = 4, где n - сторона квадрата. 2) Пусть x - искомая длина ребра куба. По условию: 6*x^2 = x^3, откуда следует, что х^2*(х - 6) = 0 => х = 6.
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