Оля прочитала книгу за 3 дня.В первый день она прочитала 60 страниц,что составляет 15% всей книги.Во второй день 25% всей книги, а остальное в третий день.Сколько страниц прочитала Оля во второй и третий день?

Математика

Оля прочитала книгу за 3 дня.В первый день она прочитала 60 страниц,что составляет 15% всей книги.Во второй день 25% всей книги, а остальное в третий день.Сколько страниц прочитала Оля во второй и третий день?

Автор: Гость