Оля прочитала книгу за 3 дня.В первый день она прочитала 60 страниц,что составляет 15% всей книги.Во второй день 25% всей книги, а остальное в третий день.Сколько страниц прочитала Оля во второй и третий день?
Математика
Оля прочитала книгу за 3 дня.В первый день она прочитала 60 страниц,что составляет 15% всей книги.Во второй день 25% всей книги, а остальное в третий день.Сколько страниц прочитала Оля во второй и третий день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)60*100%:15%=400стр-в книге всего. 2)400*25%:100%=100стр-прочитала во второй день. 3)400-(60+100)=240стр-прочитала в третий день.
Гость:
60*100:15=400 стр.---------всего в книге 400*25:100=100 стр.------- прочитала во второй день 400-(60+100)=240 стр.----- прочитала в третий день.
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