сократите дроби рациональным способом 5,6 * 8 * 3 ________ 16*0,7*20

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5,6 легко сокращается с 0,7 получается 8 в числителе 8 сокращается с 16 получается 2 в знаменателе теперь можно сократить 8 в числителе и 20 в знамнателе на 4 получим в числителе 2, а в знаменателе 5 сократим получившуюся 2 в числителе и 2 в знаменателе останется 3/5