сократите дроби рациональным способом 5,6 * 8 * 3 ________ 16*0,7*20
Математика
сократите дроби рациональным способом 5,6 * 8 * 3 ________ 16*0,7*20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5,6*8*3/16*0,7*20=5,6*3/2*0,7*20=4*3/20=2*3/10=0,6
Гость:
5,6 легко сокращается с 0,7 получается 8 в числителе 8 сокращается с 16 получается 2 в знаменателе теперь можно сократить 8 в числителе и 20 в знамнателе на 4 получим в числителе 2, а в знаменателе 5 сократим получившуюся 2 в числителе и 2 в знаменателе останется 3/5
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