помогите пожалуйста!!!надо найти 5 предложений из художественной литературы отрицательные местоимения только ещё с автором
Русский язык
помогите пожалуйста!!!надо найти 5 предложений из художественной литературы отрицательные местоимения только ещё с автором
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Никогда ни в чём она не ошибается, никогда она ничего не сказала глупого. (Л.Н.Толстой "Война и мир") 2)Ничего... Я не хочу, не хочу... - повторяла она, - я боюсь... (Ф.М.Достоевский "Униженные и оскорблённые") 3)В городах целый день били в набат: созывали всех,но ктои для чего зовёт, никто не знал того, а все были в тревоге. (Ф.М.Достоевский "Преступление и наказание") 5)Она ничего не ответила. (Оноре де Бальзак "Повести и рассказы")
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Оля прочитала книгу за 3 дня.В первый день она прочитала 60 страниц,что составляет 15% всей книги.Во второй день 25% всей книги, а остальное в трет...
Математика
1) Найди сторону такого квадрата, у которого периметр и площадь выражаются одним и тем же числом единиц. 2) найди длину ребра куба, площадь поверхн...
Математика
Длина керамической плитки прямоугольной формы 20 см,а ширина 15 см.Сколько таких плиток потребуется,чтобы покрыть пол в ванной комнате,если пол име...