помогите пожалуйста!!!надо найти 5 предложений из художественной литературы отрицательные местоимения только ещё с автором

Гость: Гость:

1)Никогда ни в чём она не ошибается, никогда она ничего не сказала глупого. (Л.Н.Толстой "Война и мир") 2)Ничего... Я не хочу, не хочу... - повторяла она, - я боюсь... (Ф.М.Достоевский "Униженные и оскорблённые") 3)В городах целый день били в набат: созывали всех,но ктои для чего зовёт, никто не знал того, а все были в тревоге. (Ф.М.Достоевский "Преступление и наказание") 5)Она ничего не ответила. (Оноре де Бальзак "Повести и рассказы")