Слышать,дышать написать:начальную форму,время,лицо,число и чем является в предложении
Русский язык
Слышать,дышать написать:начальную форму,время,лицо,число и чем является в предложении
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у нач.формы НЕТ времени,лица и числа.а они В НАЧАЛЬНОЙ ФОРМЕ!!!смотря какое предложение...
Гость:
Является в предложении сказуемым , они у тебя и так стоят в начальной форме и определить род , число , время нельзя...................)
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