составьте пять предложений или диалог на тему "В школьной мастерской, включив в них слова клещи, кусачки, ножницы, опилки, плоскогубцы, тиски

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составьте пять предложений или диалог на тему "В школьной мастерской, включив в них слова клещи, кусачки, ножницы, опилки, плоскогубцы, тиски
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В школьной мастерской много слесарных инструментов : по стенам аккуратно развешаны клещи, кусачки, плоскогубцы, ножницы по металлу. В углу расположились громоздкие тиски. Громко работает дрель. Из-под сверла во все стороны летят металлические опилки.
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