стороны основания стального бруса 5см и 12 см , а высота-2м . Какова масса этого бруса , если масса 1 кубического метра стали приближенно равна 7800кг?
Математика
стороны основания стального бруса 5см и 12 см , а высота-2м . Какова масса этого бруса , если масса 1 кубического метра стали приближенно равна 7800кг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V бруса=0,05*0,12*2=0,012(м3) - объем бруса 7800*0,012=93,6(кг) - масса бруса
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