стороны основания стального бруса 5см и 12 см , а высота-2м . Какова масса этого бруса , если масса 1 кубического метра стали приближенно равна 7800кг?

Математика

стороны основания стального бруса 5см и 12 см , а высота-2м . Какова масса этого бруса , если масса 1 кубического метра стали приближенно равна 7800кг?

Автор: Гость