На ділянці посадили 80 кг картоплі, пшениці посіяли в 5 раз менше, ніж посадили картоплі, а кукурудзи посіяли у 8 раз менше, ніж посадили картоплі й посіяли пшениці разом. Скільки кукурудзи посіяли на ділянці?

Математика

На ділянці посадили 80 кг картоплі, пшениці посіяли в 5 раз менше, ніж посадили картоплі, а кукурудзи посіяли у 8 раз менше, ніж посадили картоплі й посіяли пшениці разом. Скільки кукурудзи посіяли на ділянці?

Автор: Гость