На ділянці посадили 80 кг картоплі, пшениці посіяли в 5 раз менше, ніж посадили картоплі, а кукурудзи посіяли у 8 раз менше, ніж посадили картоплі й посіяли пшениці разом. Скільки кукурудзи посіяли на ділянці?
Математика
На ділянці посадили 80 кг картоплі, пшениці посіяли в 5 раз менше, ніж посадили картоплі, а кукурудзи посіяли у 8 раз менше, ніж посадили картоплі й посіяли пшениці разом. Скільки кукурудзи посіяли на ділянці?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 80 : 5 =16 кг пшеницы 2) 16 +80 = 96 кг картофеля и пшеницы 3) 96 : 8 = 12 кг кукурузы
Гость:
1)80:5=16(кг)------пшеницы 2)80+16=96(кг)------картофель+пшеница 3) 96:8=12(кг)---кукурузы Ответ:посадили 12 кг.кукурузы
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