гепард прыгает 20 метров за 1 секунду, черепаха проползает 50 метров за 10 минут. во сколько раз скорость гепарда больше скорости черепахи

Математика

гепард прыгает 20 метров за 1 секунду, черепаха проползает 50 метров за 10 минут. во сколько раз скорость гепарда больше скорости черепахи

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