гепард прыгает 20 метров за 1 секунду, черепаха проползает 50 метров за 10 минут. во сколько раз скорость гепарда больше скорости черепахи
Математика
гепард прыгает 20 метров за 1 секунду, черепаха проползает 50 метров за 10 минут. во сколько раз скорость гепарда больше скорости черепахи
Ответ(ы) на вопрос:
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1)20множим на 600=12000 2)12000:50=240
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