Однокоренные слова к словам шиповник.белок.свисток.гостить.кричать.звонить.солонка.дождливый
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Однокоренные слова к словам шиповник.белок.свисток.гостить.кричать.звонить.солонка.дождливый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
шиповниковый, белковая, свист, гость, крик, звон, соль, дождь
Гость:
шип;белый;свист;гостинная;крик;звонок;соль;дождь. лайкни и оцени плииииз.
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