Девять фишек пронумеровали цифрами от 1 до 9, положили в коробку и перемешали. Марина, не заглядывая в коробку, вынимает одну фишку. Какова вероятность того, что эта фишка будет с чётным номером?
Алгебра
Девять фишек пронумеровали цифрами от 1 до 9, положили в коробку и перемешали. Марина, не заглядывая в коробку, вынимает одну фишку. Какова вероятность того, что эта фишка будет с чётным номером?
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Гость:
4/9 всего четных чисел 4 (2,4,6,8)
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