Девять фишек пронумеровали цифрами от 1 до 9, положили в коробку и перемешали. Марина, не заглядывая в коробку, вынимает одну фишку. Какова вероятность того, что эта фишка будет с чётным номером?

Алгебра

Девять фишек пронумеровали цифрами от 1 до 9, положили в коробку и перемешали. Марина, не заглядывая в коробку, вынимает одну фишку. Какова вероятность того, что эта фишка будет с чётным номером?

Автор: Гость