27/44 умножить 4/9 напомните как решать
Математика
27/44 умножить 4/9 напомните как решать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27/44 умножить 4/9= 27/3=9,44/4=11.значит ответ:3/11
Гость:
27/44 х 4/9 = 108/366 = 3/11 27х4= 108 числитель 44 х 9 = 396 знаменатель 108/396 сокращаем 108 : 36 = 3 числитель 396 : 36 = 11 знаменатель
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