В школьный буфет привезли 8 одинаковых с вишнями , по 48 кг в каждом. Ящик с яблоками на 3 кг тяжелее ящика с вищней . кокова масса с яблоками

Математика
В школьный буфет привезли 8 одинаковых с вишнями , по 48 кг в каждом. Ящик с яблоками на 3 кг тяжелее ящика с вищней . кокова масса с яблоками
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48 : 8 +3 = 9 кг весит ящик с яблоками ................... 
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