В школьный буфет привезли 8 одинаковых с вишнями , по 48 кг в каждом. Ящик с яблоками на 3 кг тяжелее ящика с вищней . кокова масса с яблоками

Математика

В школьный буфет привезли 8 одинаковых с вишнями , по 48 кг в каждом. Ящик с яблоками на 3 кг тяжелее ящика с вищней . кокова масса с яблоками

Автор: Гость