Допоможіть! Треба до завтра!Що таке символіка?Яка є державна символіка? Дякую.
География
Допоможіть! Треба до завтра!Що таке символіка?Яка є державна символіка? Дякую.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Народные символы Украины - это святыни украинского народа . В украинской графике используются символы и образы из песенного народного творчества , с легенд , которые используются в обрядах и обычаях . Их вышивают на рубашках , полотенцах и т.д.. Народные символы Украины являются растительные и животные. Украинский воспроизводят эти символы в вышивке на рубашках, полотенцах и т.д., в росписи посуды, в кованых изделиях , в резьбе , в барельефными украшении жилища, в росписях печив домах , гончарных изделиях, в гравюре , а также в отдельном виде украинского творчества - в писанках .
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