152179:634=? 149135:346=?____________________________________________________________________В 19ч от пристани отошли в протиположных направлениях два быстроходных катера.Средняя скорость одного них 48км\ч,другого - 52км\ч.В ко...

Математика

152179:634=? 149135:346=?____________________________________________________________________В 19ч от пристани отошли в протиположных направлениях два быстроходных катера.Средняя скорость одного них 48км\ч,другого - 52км\ч.В котором часу расстояние между катерами будет равно 300км?Какое расстояение пройдёт к этому времени каждый катер?

Автор: Гость