слова привезти привести вынести в каком времени (прошлое настоящее или будущее)?
Русский язык
слова привезти привести вынести в каком времени (прошлое настоящее или будущее)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
слова привезти привести вынести слова совершенного вида поэтому они глаголы прошедшего времени
Гость:
это глаголы прошедшего времени
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