КОСТЯ ,ВИТЯ И КОЛЯ РЕШИЛИ РАСЧИСТИТЬ ПЛОЩАДКУ ДЛЯ ТЕНИСА И ОГОРОДИТЬ ЕЕ ТРЕМЯ ВЕРЕВКАМИ. СКОЛЬКО ИМ НАДО ВЗЯТЬ ДЛЯ ЭТОГО МОТКОВ ВЕРЕВКИ ПО 20 М КАЖДЫЙ ,ЕСЛИ ДЛИНА ПЛОЩАДИ 18 М ,А ШИРИНА СОСТАВЛЯЕТ 1/6 ЧАСТЬ ДЛИНЫ ?

Математика
КОСТЯ ,ВИТЯ И КОЛЯ РЕШИЛИ РАСЧИСТИТЬ ПЛОЩАДКУ ДЛЯ ТЕНИСА И ОГОРОДИТЬ ЕЕ ТРЕМЯ ВЕРЕВКАМИ. СКОЛЬКО ИМ НАДО ВЗЯТЬ ДЛЯ ЭТОГО МОТКОВ ВЕРЕВКИ ПО 20 М КАЖДЫЙ ,ЕСЛИ ДЛИНА ПЛОЩАДИ 18 М ,А ШИРИНА СОСТАВЛЯЕТ 1/6 ЧАСТЬ ДЛИНЫ ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)18:6*1=3м-ширина. 2)2*(18+3)=42м-периметр. 3)42:20*3=6.3=7мотков-нужно взять.
Гость:
18/6=3 ширина (18+3)*2=42 периметр поля 42*3=126 метров веревки потребуется чтоб огородить поле тремя веревками 126/20=6.3  им потребуется 7 мотков веревки из которых они потратят 6 полностью и и возьмут 6 метров из седьмого
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
сколько всего однозначных чисел?
Ответить
Алгебра
какую часть составляют 9 кг от 36 центнеров.ответ записать в виде десятичной дроби. спасибо
Ответить
Русский язык
слова привезти привести вынести в каком времени (прошлое настоящее или будущее)?
Ответить
Математика
152179:634=? 149135:346=? ____________________________________________________________________В 19ч от пристани отошли в протиположных направлениях...
Ответить
Математика
В школьный буфет привезли 8 одинаковых с вишнями , по 48 кг в каждом. Ящик с яблоками на 3 кг тяжелее ящика с вищней . кокова масса с яблоками
Ответить