КОСТЯ ,ВИТЯ И КОЛЯ РЕШИЛИ РАСЧИСТИТЬ ПЛОЩАДКУ ДЛЯ ТЕНИСА И ОГОРОДИТЬ ЕЕ ТРЕМЯ ВЕРЕВКАМИ. СКОЛЬКО ИМ НАДО ВЗЯТЬ ДЛЯ ЭТОГО МОТКОВ ВЕРЕВКИ ПО 20 М КАЖДЫЙ ,ЕСЛИ ДЛИНА ПЛОЩАДИ 18 М ,А ШИРИНА СОСТАВЛЯЕТ 1/6 ЧАСТЬ ДЛИНЫ ?
Математика
КОСТЯ ,ВИТЯ И КОЛЯ РЕШИЛИ РАСЧИСТИТЬ ПЛОЩАДКУ ДЛЯ ТЕНИСА И ОГОРОДИТЬ ЕЕ ТРЕМЯ ВЕРЕВКАМИ. СКОЛЬКО ИМ НАДО ВЗЯТЬ ДЛЯ ЭТОГО МОТКОВ ВЕРЕВКИ ПО 20 М КАЖДЫЙ ,ЕСЛИ ДЛИНА ПЛОЩАДИ 18 М ,А ШИРИНА СОСТАВЛЯЕТ 1/6 ЧАСТЬ ДЛИНЫ ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)18:6*1=3м-ширина. 2)2*(18+3)=42м-периметр. 3)42:20*3=6.3=7мотков-нужно взять.
Гость:
18/6=3 ширина (18+3)*2=42 периметр поля 42*3=126 метров веревки потребуется чтоб огородить поле тремя веревками 126/20=6.3 им потребуется 7 мотков веревки из которых они потратят 6 полностью и и возьмут 6 метров из седьмого
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