КОСТЯ ,ВИТЯ И КОЛЯ РЕШИЛИ РАСЧИСТИТЬ ПЛОЩАДКУ ДЛЯ ТЕНИСА И ОГОРОДИТЬ ЕЕ ТРЕМЯ ВЕРЕВКАМИ. СКОЛЬКО ИМ НАДО ВЗЯТЬ ДЛЯ ЭТОГО МОТКОВ ВЕРЕВКИ ПО 20 М КАЖДЫЙ ,ЕСЛИ ДЛИНА ПЛОЩАДИ 18 М ,А ШИРИНА СОСТАВЛЯЕТ 1/6 ЧАСТЬ ДЛИНЫ ?

Математика

КОСТЯ ,ВИТЯ И КОЛЯ РЕШИЛИ РАСЧИСТИТЬ ПЛОЩАДКУ ДЛЯ ТЕНИСА И ОГОРОДИТЬ ЕЕ ТРЕМЯ ВЕРЕВКАМИ. СКОЛЬКО ИМ НАДО ВЗЯТЬ ДЛЯ ЭТОГО МОТКОВ ВЕРЕВКИ ПО 20 М КАЖДЫЙ ,ЕСЛИ ДЛИНА ПЛОЩАДИ 18 М ,А ШИРИНА СОСТАВЛЯЕТ 1/6 ЧАСТЬ ДЛИНЫ ?

Автор: Гость