сколько всего однозначных чисел?

Математика
сколько всего однозначных чисел?
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Ответ: 10  чисел  -     от 0 до 9
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