Мама испекла пирожки.1 съела сама,а половину оставшихся отдала Кр.Шапочке.Кр.Шапочка по дороге 2 пирожка съела.,а треть оставшихся отдала волку.Бабушке она принесла 8 пирожков.Сколбко пирожков испекла мама

Гость: Гость:

мама испекла х пирожков. (х-1)- пирожков, когда мама 1 съела. (х-1)/2 = у- отдала Кр. Шапочке у-2 - осталось, когда Кр. Шапочка съела 2. (у-2)/[latex]\frac{1}{3}[/latex] - отдала волку (у-2)*2 /3= 8 пирожков принесла бабушке складываем уравнение: (у-2)*2 = 8*3 (у-2)*2 = 24 у-2 = 24/2 у-2 = 12 у = 12+2 у = 14 - отдала Кр. Шапочке (х-1)/2=14 х-1 = 14*2 х-1=28 х = 28+1 х=29 - пирожков спекла мама Проверяем: 29-1 = 28 пирожков стало после того, как мама 1 съела 28/2 = 14 - отдала Кр.Шапочке 14-2 = 12 осталось после того, как Шапочка съела 2 12/3 = 4 пирожков отдала волку 12-4 = 8 пирожков отдала бабушке Ответ: 29 пирожков испекла мама.