Два точечных заряда q1 и q2 находятся на расстоянии R друг о друга. Если расстояние между ними уменьшить на ΔR=50 см, то сила взаимодействия увеличится в 2 раза.Найдите расстояние R. НЕ СУЙТЕСЬ,ЕСЛИ НЕ ЗНАЕТЕ!!!!
Физика
Два точечных заряда q1 и q2 находятся на расстоянии R друг о друга. Если расстояние между ними уменьшить на ΔR=50 см, то сила взаимодействия увеличится в 2 раза.Найдите расстояние R. НЕ СУЙТЕСЬ,ЕСЛИ НЕ ЗНАЕТЕ!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
попробую доказать, что суюсь не зря )))) ******************************** F=k*q1*q2/R^2 F1=k*q1*q2/(R-ΔR)^2=2*F=2*k*q1*q2/R^2 1/(R-ΔR)^2=2/R^2 2*(R-ΔR)^2=R^2 корень(2)*(R-ΔR)=R (корень(2)-1)*R=корень(2)*ΔR R=корень(2)*ΔR/(корень(2)-1)=ΔR/(1-1/корень(2))=0,5/(1-1/корень(2)) м=1/(2-корень(2)) м= 1,707106781 м ~ 1,707м - это ответ
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