Два точечных заряда q1 и q2 находятся на расстоянии R друг о друга. Если расстояние между ними уменьшить на ΔR=50 см, то сила взаимодействия увеличится в 2 раза.Найдите расстояние R. НЕ СУЙТЕСЬ,ЕСЛИ НЕ ЗНАЕТЕ!!!!

Физика

Два точечных заряда q1 и q2 находятся на расстоянии R друг о друга. Если расстояние между ними уменьшить на ΔR=50 см, то сила взаимодействия увеличится в 2 раза.Найдите расстояние R. НЕ СУЙТЕСЬ,ЕСЛИ НЕ ЗНАЕТЕ!!!!

Автор: Гость