с*6=3864 помогите решить уравнения подробно

Математика
с*6=3864 помогите решить уравнения подробно
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
с*6=3864 6с=3864 с=3864:6 с=644 проверка: 644*6=3864
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Опис ромашки: Напишите 5-7 речень
Ответить
Русский язык
Разобрать слова,как часть речи слышать,дышать
Ответить
Математика
Мама испекла пирожки.1 съела сама,а половину оставшихся отдала Кр.Шапочке.Кр.Шапочка по дороге 2 пирожка съела.,а треть оставшихся отдала волку.Баб...
Ответить
Физика
Два точечных заряда q1 и q2 находятся на расстоянии R друг о друга. Если расстояние между ними уменьшить на ΔR=50 см, то сила взаимодействия увелич...
Ответить
Геометрия
один из углов равнобедренного треугольника равен 100 градусов.Найдите остальные углы
Ответить