с*6=3864 помогите решить уравнения подробно
Математика
с*6=3864 помогите решить уравнения подробно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
с*6=3864 6с=3864 с=3864:6 с=644 проверка: 644*6=3864
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