Опис ромашки: Напишите 5-7 речень

Гость: Гость:

Я дуже люблю ромашку.У неї тоненьке зелене стебельце.Коли людина дивиться на ромашку вона забувє про все що не давало її спокію. Мені дуже подобається ця гарна квітка з біленькими листочками.Коли хтось ходить, вона крутить головочкою, неначе дивиться на всіх.Ця рослина квітне влітку. Якщо вам на ДПА пишіть мені поставили 11 балів.