Опис ромашки: Напишите 5-7 речень
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Опис ромашки: Напишите 5-7 речень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я дуже люблю ромашку.У неї тоненьке зелене стебельце.Коли людина дивиться на ромашку вона забувє про все що не давало її спокію. Мені дуже подобається ця гарна квітка з біленькими листочками.Коли хтось ходить, вона крутить головочкою, неначе дивиться на всіх.Ця рослина квітне влітку. Якщо вам на ДПА пишіть мені поставили 11 балів.
Гость:
Ромашка-польова квітка,яка розквітає влітку.Вона має гнучке стебло на якому гойдається квітка ромашки.Квітка складається з сонячно-золотої серединки, а навколо неї немов промінчики тягнуться білосніжні пелюсточки.Ромашка має світло-зелене стебельце та видзьоблені листочки. Багато хто полюбляє цю чудову квітку.
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