определите характер свойств оксидов(т.е. укажите их свойства: основные,кислотные и т.д.) CO2, N2O3, Na2o напишите формулы соответствующих им гидроксидов.С помощью уравнений реакций(в молекулярном и ионно-молекулярном виде)докаж...

Гость: Гость:

Извините, сделала не всё, но всё-таки :) СО2 - кислотный оксид СО2+Н2О=Н2СО3 СО2+Н2О=2Н+ + СО3 2- (+ и 2- - это степень окисления, вверху пишется) N2O3 - кислотный оксид N2O3+H2O=2HNO2 N2O3+H2O=2H+ + 2NO2- (+ и - - степени оксиления) Na2O - основный оксид Na2O+H2O=2NaOH Na2O+H2O=2Na+ + OH- (+ и - степени оксиления)