Два одинаково заряженных шарика, находящиеся на расстоянии 2м друг от друга, отталкиваются с силой 1Н. Определите заряд каждого шарика. ПОЖАЛУЙСТА!КТО ФИЗИКУ НЕ ШАРИТ-НЕ ЛЕЗТЕ!!!!!!!!

Физика

Два одинаково заряженных шарика, находящиеся на расстоянии 2м друг от друга, отталкиваются с силой 1Н. Определите заряд каждого шарика. ПОЖАЛУЙСТА!КТО ФИЗИКУ НЕ ШАРИТ-НЕ ЛЕЗТЕ!!!!!!!!

Автор: Гость