Два одинаково заряженных шарика, находящиеся на расстоянии 2м друг от друга, отталкиваются с силой 1Н. Определите заряд каждого шарика. ПОЖАЛУЙСТА!КТО ФИЗИКУ НЕ ШАРИТ-НЕ ЛЕЗТЕ!!!!!!!!
Физика
Два одинаково заряженных шарика, находящиеся на расстоянии 2м друг от друга, отталкиваются с силой 1Н. Определите заряд каждого шарика. ПОЖАЛУЙСТА!КТО ФИЗИКУ НЕ ШАРИТ-НЕ ЛЕЗТЕ!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=kq^2/r^2=>q=sqrt(F/k)*r - подставляй величины и считай
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