Два одинаково заряженных шарика, находящиеся на расстоянии 2м друг от друга, отталкиваются с силой 1Н. Определите заряд каждого шарика. ПОЖАЛУЙСТА!КТО ФИЗИКУ НЕ ШАРИТ-НЕ ЛЕЗТЕ!!!!!!!!

Физика
Два одинаково заряженных шарика, находящиеся на расстоянии 2м друг от друга, отталкиваются с силой 1Н. Определите заряд каждого шарика. ПОЖАЛУЙСТА!КТО ФИЗИКУ НЕ ШАРИТ-НЕ ЛЕЗТЕ!!!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=kq^2/r^2=>q=sqrt(F/k)*r - подставляй величины и считай
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
определите характер свойств оксидов(т.е. укажите их свойства: основные,кислотные и т.д.) CO2, N2O3, Na2o напишите формулы соответствующих им гидрок...
Ответить
Математика
с*6=3864 помогите решить уравнения подробно
Ответить
Қазақ тiлi
Опис ромашки: Напишите 5-7 речень
Ответить
Русский язык
Разобрать слова,как часть речи слышать,дышать
Ответить
Математика
Мама испекла пирожки.1 съела сама,а половину оставшихся отдала Кр.Шапочке.Кр.Шапочка по дороге 2 пирожка съела.,а треть оставшихся отдала волку.Баб...
Ответить