почему пресмыкающиеся не покрыты шерстью
Биология
почему пресмыкающиеся не покрыты шерстью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шерсть нужна для сохранения тепла, а пресмыкающиеся - не теплокровные. Пресмыкающиеся холоднокровные, им греться не очень нужно, а чешуйки с точки зрения защиты и износостойкости гораздо практичнее чем миллионы волосинок шерсти.
Гость:
Потому что сама шерсть состоит из нескольких миллионов волосинок,а чешуйки более практичнее подходят как и защитой так и изнашивается меньше.Ещё потому что пресмыкающие не теплокровные поэтому им практичнее использовать чешуйки.
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