Анализ предложения  и выписать предлоги :Сколько бы ни пришлось прожить на свете никогда не перестанешь удивляться! и разобрать морфологическим разбором бы и ни

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Анализ предложения  и выписать предлоги :Сколько бы ни пришлось прожить на свете никогда не перестанешь удивляться! и разобрать морфологическим разбором бы и ни
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
придлог на .не и ни  частица, а и союз.   воклицательное  ,простое ,распространеное ,односоставное,
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