бочку заполнили водой на две трети ее объема если налить в нее 10л воды то бочка окажется наполненной доверху.сколько литров воды вмещает бочка?

Математика

бочку заполнили водой на две трети ее объема если налить в нее 10л воды то бочка окажется наполненной доверху.сколько литров воды вмещает бочка?

Автор: Гость