бочку заполнили водой на две трети ее объема если налить в нее 10л воды то бочка окажется наполненной доверху.сколько литров воды вмещает бочка?
Математика
бочку заполнили водой на две трети ее объема если налить в нее 10л воды то бочка окажется наполненной доверху.сколько литров воды вмещает бочка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10-1/3 20-2/3 ответ: 30л
Гость:
10x3=30(л) Ответ:Бочка вмещает 30 литров !!!!!
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