4,2 умножить на(х-4,5)=16,38
Математика
4,2 умножить на(х-4,5)=16,38
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4.2*(х-4.5)=16.38 4.2х-18.9=16.38 4.2х=16.38+18.9 4.2х=35.28 х=35.28:4.2 х=8.4 ОТВЕТ: 8.4
Гость:
4,2*(х-4,5) = 16,38 открываем скобки: 4,2х-18,9 = 16,38 4,2х = 16,38+18,9 4,2х = 35,28 х=35,28/4,2 х = 8,4 Ответ: 8,4.
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