Разделить в столбик: 1092322:574

Математика
Разделить в столбик: 1092322:574
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 1092322|574-10906   |1903=======       1722     - 1722========             0 Получилось 1903
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