какое число надо умножить на 42,чтобы получить разность чисел 500и 38? какое число надо увеличить в 3 раза ,чтобы получить число равное сумме чисел 135 и 450?7
Математика
какое число надо умножить на 42,чтобы получить разность чисел 500и 38? какое число надо увеличить в 3 раза ,чтобы получить число равное сумме чисел 135 и 450?7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х*42=500-38 42х=462 х=462 : 42 х=11 неизвестное число х*3=135+450 3х=585 х=585:3 х=195 неизвестное число
Гость:
a) пусть неизвестное число х42х=500-3842х=462х=11неизвестное число 11б) пусть неизвестное число х3х=135+4503х=585х=195неизвестное число 195
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