какое число надо умножить на 42,чтобы получить разность чисел 500и 38? какое число надо увеличить в 3 раза ,чтобы получить число равное сумме чисел 135 и 450?7

Математика

какое число надо умножить на 42,чтобы получить разность чисел 500и 38? какое число надо увеличить в 3 раза ,чтобы получить число равное сумме чисел 135 и 450?7

Автор: Гость