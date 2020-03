Вставить слова: some. any. no 1. There is ---- juice and the glass. 2. Would you like ----- orange juice? No, thank you. I dont want ------. 3. Are there ---- people on the farm? Yes, there are ----. 4. They have ----- ...

Английский язык

Вставить слова: some. any. no 1. There is ---- juice and the glass. 2. Would you like ----- orange juice? No, thank you. I dont want ------. 3. Are there ---- people on the farm? Yes, there are ----. 4. They have ----- bread at home. 5. Can I have ---tea? Скажите, пожалуйста, как правильно вставлять SOME. ANY. NO. Заранее спасибо!!!!

Автор: Гость