Длина прямоугольного поля 550 м, а ширина на 210 м меньше. Пятая часть этого поля занята овсом, а одна вторая часть - пшеницей, а остальная площадь - рожью. Узнай площадь участка, занятого рожью. Помогите пожалуйста,срочно надо.

Математика

Длина прямоугольного поля 550 м, а ширина на 210 м меньше. Пятая часть этого поля занята овсом, а одна вторая часть - пшеницей, а остальная площадь - рожью. Узнай площадь участка, занятого рожью. Помогите пожалуйста,срочно надо.

Автор: Гость