Длина прямоугольного поля 550 м, а ширина на 210 м меньше. Пятая часть этого поля занята овсом, а одна вторая часть - пшеницей, а остальная площадь - рожью. Узнай площадь участка, занятого рожью. Помогите пожалуйста,срочно надо.
Математика
Длина прямоугольного поля 550 м, а ширина на 210 м меньше. Пятая часть этого поля занята овсом, а одна вторая часть - пшеницей, а остальная площадь - рожью. Узнай площадь участка, занятого рожью. Помогите пожалуйста,срочно надо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)550-210=340м-ширина. 2)550*340=187000кв.м-площадь поля. 3)187000:5=37400кв.м-занято овсом. 4)187000:2*1=93500кв.м-занято пшеницей. 5)187000-(37400+93500)=56100кв.м-занято рожью. ОТВЕТ :56100кв.м.
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