миллиграмм-единица массы,равная одной тысячной доле грамма. какую часть килограмма составляет миллиграмм?
Математика
миллиграмм-единица массы,равная одной тысячной доле грамма. какую часть килограмма составляет миллиграмм?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в килограмме 1000 граммов. мы умножим 1000 на 1000граммов и получим 1000000. Ответ:милиграмм-миллионная доля килограмма.
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