Решите плиз=) 0,2t+1,7t-0,54=0,22
Математика
Решите плиз=) 0,2t+1,7t-0,54=0,22
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,2t+1,7t-0,54=0,221.9t=0.22+0.541.9t=0.76t=0.4Ответ 0.4
Гость:
0,2t+1,7t-0,54=0,22 1,9t-0,54=0,22 1,9t=0,22+0,54 1,9t=0,76 t=0,76:1,9 t=0,4 проверка: 0,2*0,4+1,7*0,4-0,54=0,22 0,22=0,22
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Известно что папабола y=ax^2 проходит через точку B(-1;1/4) запишите уравнение параболы и определите в каких точках она пересекает прямую y=9
Математика
миллиграмм-единица массы,равная одной тысячной доле грамма. какую часть килограмма составляет миллиграмм?
Математика
при выпечке хлеба из 10 кг ржаной муки получают 14 кг хлеба.сколько кг припека получают? 1)сколько кг муки надо взять,чтобы получить 28 кг припека?...