Решите плиз=) 0,2t+1,7t-0,54=0,22

Математика
Решите плиз=) 0,2t+1,7t-0,54=0,22
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,2t+1,7t-0,54=0,221.9t=0.22+0.541.9t=0.76t=0.4Ответ 0.4
Гость:
0,2t+1,7t-0,54=0,22 1,9t-0,54=0,22 1,9t=0,22+0,54 1,9t=0,76 t=0,76:1,9 t=0,4 проверка: 0,2*0,4+1,7*0,4-0,54=0,22 0,22=0,22
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