просклоняйте причастие улыбающиеся в муж.р ср.р жен.р и во мн.ч
Русский язык
просклоняйте причастие улыбающиеся в муж.р ср.р жен.р и во мн.ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
муж.р. улыбающийся ср.р. улыбающееся ж.р. улыбающаяся мн.ч. улыбающиеся
Гость:
Муж.род - улыбающийся Ср.р. - улыбающееся Жен.род - улыбающаяся Мн.ч - улыбающиеся
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