Рекомендации на тему: "Как готовиться к урокам" или "Как готовиться к походу(экскурсии)"

Гость: Гость:

Как готовиться к урокам*: 1)Должно быть чистое рабочее место.Ничего не должно отвлекать от учебы.Желательно чтобы было что то желтое или фоилетовое на рабочем месте. 2)никаких посторонних шумов.Можно включить тихо (еле еле) классичискую музыку. 3)стоит аначинать учить с наиболее сложног материале, аоптом переходить к легкому 4)Каждые пол часа надо делать перерыв 5)Пытайтесь графически представить информацию,нарисовать себе схемы к задачам или рисунки к стихам